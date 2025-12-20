تمنى الأمير عبدالرحمن بن مساعد، إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في جميع البطولات. جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه في «X»، بعد إلغاء مباراة السعودية والإمارات نظراً للأحوال الجوية والعواصف الرعدية في محيط الاستاد المستضيف، لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العرب 2025.



وتفاعل مغردون مع تغريدة الأمير عبدالرحمن بن مساعد، حيث ذكر مغرد، من المفترض أن يتم تحديد المركز الثالث بطريقة محددة قبل بداية البطولة مثل فارق الأهداف في جميع المباريات أو مجموع النقاط في المجموعات، بينما قال مغرد، فعلاً ولكن ماعدا في بطولة كأس العالم ودورة الألعاب الأولمبية لأنها مهمة جداً في تحديد ثالث العالم، والفائز بالميدالية البرونزية الأولمبية. وأضاف مغرد، تاريخ كرة القدم لا يذكر إلاّ البطل وأحياناً الوصيف، فالأفضل أن تلغى مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع. ‏