أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مواعيد وأماكن مباريات منتخب السعودية في نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكانت قرعة المونديال، التي أُجريت في العاصمة الأمريكية واشنطن، أمس (الجمعة)، وضعت «الأخضر» في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات إسبانيا وأوروغواي والرأس الأخضر.

مواعيد مباريات «الأخضر» في المونديال

المباراة الأولى

السعودية × أوروغواي

16 يونيو 2026 - الواحدة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

الملعب: «هارد روك» - ميامي (فلوريدا).

المباراة الثانية

السعودية × إسبانيا

21 يونيو - السابعة مساءً.

الملعب: «مرسيدس بنز» - أتلانتا (جورجيا).

المباراة الثالثة

السعودية × الرأس الأخضر

27 يونيو - الثالثة فجراً.

الملعب: «إن آر جي» - هيوستن (تكساس).

وكان المنتخب السعودي قد تأهل إلى كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه والثالثة على التوالي، بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

إنجاز عربي غير مسبوق

وفي إنجاز تاريخي، تأهلت سبعة منتخبات عربية إلى مونديال 2026، هي؛ السعودية، قطر، الأردن، مصر، المغرب، تونس، الجزائر.

وبذلك تسجل المنتخبات العربية حضوراً قياسياً غير مسبوق، متجاوزة ما تحقق في مونديال 2022 الذي شهد مشاركة أربعة منتخبات عربية.