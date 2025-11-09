تمسّك فريق النصر بصدارة ترتيب فرق دوري روشن السعودي للمحترفين بالعلامة الكاملة (24 نقطة)، وبرصيد 27 هدفاً (أعلى الفرق تسجيلاً)، وتلقت شباكه أربعة أهداف، عقب ختام مباريات الجولة الثامنة بالدوري.

ونجح الفريق النصراوي في تحقيق الفوز الثامن بدوري روشن، ومواصلة الانفراد بالصدارة، حينما كسب فريق نيوم بنتيجة 1/3، وسجل أهداف النصر أنجيلو غربيل، وكريستيانو رونالدو، وجواو فيليكس.

ويعتلي صدارة هدافي دوري روش النجم النصراوي جواو فيليكس بعشرة أهداف، وقائد النصر كريستيانو رونالدو، ومهاجم الخليج جوشوا كينغ بتسعة أهداف في المركز الثاني.

ويسعى الفريق النصراوي بقيادة المدرب البرتغالي جيسوس لتحقيق لقب دوري روشن في الموسم الحالي، إذ يسير الفريق الكروي في المسار الصحيح من خلال تحقيق الانتصارات، وحصد النقاط في الجولة الثامنة بالدوري، واستطاع المحافظة على الصدارة، والمنافسة بقوة على تحقيق لقب الدوري.

وسيستضيف الفريق النصراوي نظيره الخليج، (الأحد) 23 نوفمبر الجاري، الساعة 8:30 مساء، على ملعب الأول بارك، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن.

من جهتها، تغنّت جماهير النصر بصدارة الفريق الكروي لدوري روشن، وتحقيق العلامة الكاملة برصيد 24 نقطة، وأثنت على عمل المدرب البرتغالي جيسوس والاستقرار الفني الذي يعيشه وتحقيق الانتصارات وحصد النقاط بالدوري، وأشادت الجماهير بالنجوم العالميين يتقدمهم القائد كريستيانو رونالدو، وجواو فيليكس، وكومان، وساديو ماني، واينيغوا مارتينيز، ومحمد سيماكان وبقية اللاعبين الأجانب، والنجوم المحليين، وتمّنت الجماهير أن يحقق الفريق الكروي لقب الدوري في الموسم الحالي.

المباراة

القادمة بالدوري:

النصر × الخليج

الأحد 2025/11/23