كشفت مصادر خاصة لـ«عكاظ» ترقّب الشارع الوحداوي خلال الساعات القادمة تحولاً مرتقباً في إدارة نادي الوحدة، يتمثل في تكليف حاتم خيمي رئيساً للنادي، وتركي مدخلي نائباً للرئيس، في خطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية داخل البيت الوحداوي بعد النتائج السلبية التي عاشها الفريق في الفترة الأخيرة منذ هبوطه لدوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.



وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الإدارة الجديدة بصدد إجراء تغييرات على جهاز الكرة، حيث من المنتظر انضمام كلٍ من عبدالله خوقير، وعصمت بابكر إلى الجهاز ضمن خطة شاملة لإنقاذ الفريق وإعادته إلى جادة الانتصارات.



وفي سياق متصل، أوضحت مصادر موثوقة لـ«عكاظ» أن حاتم خيمي، الرئيس المنتظر للنادي، سيبدأ أولى مهماته بفتح ملف كرة القدم، إذ سيعقد اجتماعاً فنياً موسعاً الأربعاء القادم يجمعه باللاعبين والجهازين الفني والإداري، وذلك لمناقشة أبرز المعوقات التي تواجه اللاعبين وتحدّ من تحقيق الانتصارات، إضافة إلى وضع خطة انتشال تعيد للفريق هيبته المفقودة منذ بداية الموسم.



يُذكر أن فريق الوحدة يحتل حالياً المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري، بعد أن تعرض لـ5 هزائم وتعادلين وانتصار وحيد، ما زاد من حدة المطالب الجماهيرية بضرورة إجراء تغييرات إدارية وفنية عاجلة لإنقاذ الموسم وتصحيح مسار الفريق.