حقق قائد النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رقماً تاريخياً جديداً في دوري روشن، بعد تسجيله هدفاً أمام نيوم اليوم (السبت)، ضمن منافسات الجولة الثامنة.

وسجل رونالدو الهدف الثاني من ركلة جزاء في المباراة التي انتهت بفوز النصر بـ3 أهداف مقابل هدف، ليعزز «العالمي» صدارته لجدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه التعاون الذي يحتل المركز الثاني.

100 مساهمة تهديفية

وبحسب شبكة «أوبتا» لإحصاءات كرة القدم، أصبح رونالدو ثامن لاعب يساهم في 100 هدف في دوري روشن (83 هدفاً، و17 تمريرة حاسمة)، وثاني لاعب يساهم بـ100 هدف للنصر في المسابقة بعد محمد السهلاوي (129 هدفاً، و26 تمريرة حاسمة).

ومنذ انضمامه إلى النصر في عام 2023، شارك رونالدو في 116 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 103 أهداف، وقدم 21 تمريرة حاسمة.