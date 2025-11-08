نجح النصر في مواصلة هيمنته في دوري روشن السعودي، محققاً فوزه الثامن توالياً بعد تغلبه على مضيفه نيوم بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين السبت على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، ضمن منافسات الجولة الثامنة.



سجل ثلاثية النصر كل من: إنجيلو غابرييل (د: 48)، كريستيانو رونالدو (65 من ركلة جزاء)، جواو فيليكس (د: 86)، فيما أحرز هدف نيوم الوحيد أحمد عبده (د: 84)، وبهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى 24 نقطة في الصدارة بالعلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد نيوم عند 13 نقطة في المركز السابع.



بدأ النصر اللقاء بضغط هجومي مبكر، وكاد يفتتح التسجيل من تسديدة الفرنسي كينغسلي كومان التي مرت بجانب القائم (د: 5)، ثم رأسية رونالدو فوق العارضة (د: 12)، ورد نيوم بهجمة خطيرة عبر الفرنسي لاكازيت تصدى لها ببراعة الحارس نواف العقيدي (د: 14)، قبل أن يهدر ساديو ماني فرصة محققة للنصر (د: 15)، واستمرت محاولات الفريقين، فأنقذ نواف بوشل مرماه من هدف محقق (د: 19)، وتألق العقيدي مجدداً أمام تسديدة لوتشيانو رودريغيز (د: 36)، فيما أضاع جواو فيليكس فرصة سهلة قبل نهاية الشوط الأول (د: 41).



وفي الشوط الثاني، افتتح النصر التسجيل عن طريق إنجيلو غابرييل (د: 48) بعد كرة مرتدة من الحائط البشري إثر تسديدة رونالدو، قبل أن يُطرد لوتشيانو رودريغيز من نيوم بالبطاقة الحمراء (د: 56). واستغل النصر النقص العددي وأضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء نفذها رونالدو (د: 65)، وقلص نيوم الفارق عبر أحمد عبده (84)، لكن جواو فيليكس أعاد الفارق سريعاً بتسديدة قوية حسم بها اللقاء (د: 86)، لينتهي اللقاء بفوز النصر بـ3 أهداف لهدف.