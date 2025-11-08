أعرب مدرب فريق النصر جورجي جيسوس عن سعادته بتحقيق الفوز على نيوم الذي وصفه بالفريق المحترم والمنظم تكتيكياً.



وقال جيسوس خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: «آمنت بمشروع النصر وقبلت التحدي بعد تدريبي الهلال في آخر محطاتي، ولديّ الشغف الكبير لتحقيق الدوري هذا الموسم».



وأضاف: «نبارك لجماهيرنا واللاعبين، ولعبنا أمام فريق منظم تكتيكياً، وفزنا باستحقاق، ونيوم فريق محترم وسيكون له شأن في الدوري».



‏وزاد: «نخلق فرصاً كثيرة ونسجل الأهداف حتى لو أهدرنا، ونفكر في معسكر إعدادي خلال الفترة القادمة ونبحث عن مباريات ودية ولم نحدد قرارنا النهائي حتى الآن».



‏وختم جيسوس: «نادي النصر من الخمسة الكبار في الدوري السعودي، ولدينا لاعبون مميزون، من بينهم جواو فيليكس، وسعيد بما يقدمه أنجيلو غابرييل الذي يُعتبر مفاجأة الموسم».