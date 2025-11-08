أظهرت الفحوصات الطبية إصابة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر والمنتخب السعودي أيمن يحيى بالتهاب في وتر العضلة الضامة (تعرض لها أخيرا)، وسيخضع لجلسات العلاج الطبيعي والتأهيلي في عيادة النادي.



وغاب أيمن يحيى عن مباراة النصر أمام نيوم، اليوم (السبت)، وسط متابعة دقيقة من الجهازين الفني والطبي لتطور حالته الصحية.



يذكر أن يحيى تعرض لإصابة خطيرة إثر تدخل عنيف من لاعب الاتحاد أحمد الجليدان، خلال مباراة الفريقين ضمن دور الـ16 من بطولة كأس الملك على ملعب الأول بارك في الرياض، وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه الجليدان، وسط قلق واضح على حالة اللاعب المصاب.