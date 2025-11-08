تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حضر أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساء اليوم حفل افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة، التي ستقام خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر 2025، بمشاركة (57) دولة إسلامية.

وكان في استقباله لدى وصوله لمقر الحفل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز.

وبعد السلام الملكي، ألقى أمير منطقة الرياض كلمة بهذه المناسبة، قال فيها: «برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أعلن الافتتاح الرسمي للنسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025)، متمنياً لجميع المشاركين كل التوفيق والنجاح».

وبهذه المناسبة، قال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز: «إن الرعاية الملكية الكريمة لهذه الدورة تمثل امتداداً كريماً لما تحظى به الرياضة من مكانة مهمة لدى القيادة وحرصها على تقديم نسخة مثالية من هذه التظاهرة الإسلامية، باجتماع أكثر من 57 دولة إسلامية برياضييها في قلب المملكة العربية السعودية الرياض، وتجسيداً ملموساً لما يوليه ولي العهد من اهتمام كبير بالرياضة والرياضيين من مختلف دول العالم الإسلامي»، كما ثمن لأمير منطقة الرياض تشريفه حفل الافتتاح وإعلان انطلاق الدورة، متمنياً كل التوفيق والنجاح لجميع المشاركين في هذه الدورة، التي تعزز قيمة الأخوة والتضامن الإسلامي.

عقب ذلك ألقى الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي السفير طارق علي بخيت كلمة بهذه المناسبة، أعرب فيها عن خالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على دعمها وجهودها في تعزيز العمل الإسلامي المشترك، تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء.

وأكد السفير بخيت أن منظمة التعاون الإسلامي تولي أهمية بالغة لدورة ألعاب التضامن الإسلامي، بصفتها أكبر حدث رياضي في منظومة المنظمة، التي تُجسّد قيم التضامن والأخوة الإسلامية.

وشهدت مراسم حفل الافتتاح عروضاً فنية وثقافية تعكس القيم الإسلامية المشتركة، وتُبرز ما تزخر به المملكة من موروث حضاري وثقافي عريق، إلى جانب استعراض الوفود المشاركة، إيذاناً بانطلاق المنافسات الرياضية التي تستمر حتى الـ21 من نوفمبر الجاري.