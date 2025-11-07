يشارك منتخبنا الوطني السعودي تحت 23 عاماً في الدورة الدولية الودية بالإمارات، خلال الفترة من 9 إلى 18 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2026 التي يستضيفها الأخضر في مدينتي الرياض وجدة.

وتضم الدورة الدولية إلى جانب أخضر 23 عاماً منتخبات الإمارات (المستضيف)، قطر، العراق، تونس، وسنغافورة.

واستدعى المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو (26) لاعباً، وهم: حامد يوسف، تركي بالجوش، أحمد أبو راسين، أحمد الجليدان، محمد عبدالرحمن، محمد الدوسري، سعود هارون، مبارك الراجح، محمد برناوي، عبدالرحمن العبيد، سليمان هزازي، مشعل العلائلي، عبدالملك العييري، عباس الحسن، راكان الغامدي، فيصل الصبياني، فارس الغامدي، عبدالعزيز الفرج، عبدالكريم دارسي، عبدالعزيز العليوة، همام الهمامي، ماجد عبدالله، طلال حاجي، ثامر الخيبري، عبدالعزيز العثمان، عبدالله رديف.

ويفتتح أخضر 23 مشاركته في الدورة الدولية بمواجهة منتخب تونس يوم 12 نوفمبر، في حين يلاقي منتخب العراق يوم 15 نوفمبر، ويختتم الأخضر يوم 18 نوفمبر مشاركته في الدورة بمواجهة منتخب قطر.

يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عاماً يأتي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026 في المملكة، المقرر انطلاقها يناير القادم، وإلى جانبه في المجموعة منتخبات فيتنام، الأردن، وقيرغيزستان.