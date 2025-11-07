Our Saudi national team under 23 years old is participating in the international friendly tournament in the UAE, from November 9 to 18, as part of the preparation program for the 2026 AFC U-23 Asian Cup, which will be hosted by the Green in the cities of Riyadh and Jeddah.

The international tournament includes, alongside the U-23 Green, the teams of the UAE (the host), Qatar, Iraq, Tunisia, and Singapore.

The Italian coach Luigi Di Biagio has called up 26 players, including: Hamid Yusuf, Turki Baljosh, Ahmed Abu Rasain, Ahmed Al Jlaydan, Mohammed Abdulrahman, Mohammed Al Dossari, Saud Haroon, Mubarak Al Rajeh, Mohammed Barnawi, Abdulrahman Al Obaid, Suleiman Hazazi, Mishaal Al Alaily, Abdulmalik Al Ayyeri, Abbas Al Hassan, Rakan Al Ghamdi, Faisal Al Subayani, Fares Al Ghamdi, Abdulaziz Al Farraj, Abdulkarim Darsi, Abdulaziz Al Aliwa, Hamam Al Hammami, Majed Abdullah, Talal Haji, Thamer Al Khaibari, Abdulaziz Al Othman, Abdullah Radeef.

The U-23 Green will open its participation in the international tournament by facing the Tunisian team on November 12, while it will meet the Iraqi team on November 15, and will conclude its participation in the tournament on November 18 against the Qatari team.

It is worth mentioning that the national team under 23 years old is in Group A of the 2026 AFC U-23 Asian Cup in the Kingdom, which is scheduled to start next January, alongside the teams of Vietnam, Jordan, and Kyrgyzstan.