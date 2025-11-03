خَيَّم الحزن على الوسط الرياضي مع انتشار خبر وفاة الكابتن عبد الله الزيد، حارس نادي الرياض السابق، يوم الجمعة الماضي، وتمت الصلاة عليه السبت في جامع الأمير فهد بن محمد على طريق الحائر، ودُفن في مقبرة المنصورة.



وجاءت وفاة اللاعب، الذي مثّل نادي الرياض في الفترة ما بين عامي 2013 و2015، إثر معاناته مع المرض، التي استمرت قرابة الشهر والنصف، بعد إصابته بفايروس قوي إثر عودته من مكة المكرمة، حيث رافق والدته لأداء مناسك العمرة، ليتعرض بعدها لوعكة صحية لم تُمهله طويلاً.



وخَيَّم الحزن على الوسط الرياضي بعد نبأ وفاته، واستذكر زملاؤه ومحبوّه مسيرته الرياضية وأخلاقه الرفيعة داخل الملعب وخارجه، داعين المولى عز وجل أن يتغمد روحه بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.