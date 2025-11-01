يواصل المهاجم الأهلاوي إيفان توني تأكيد مكانته أحد أبرز المتخصصين في تنفيذ ركلات الجزاء على مستوى العالم، وذلك بالأرقام التي تُظهر دقته الاستثنائية وثباته أمام المرمى.

بعد أن سجل ضربة الجزاء الـ18 له في مسيرته الاحترافية مع فريق الأهلي في الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين في مرمى فريق الرياض؛ التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما بنسبة 100%.

ووفقاً للإحصاءات، فقد نفّذ توني خلال مسيرته الكروية 50 ركلة جزاء، نجح في تسجيل 48 منها، بنسبة نجاح مذهلة بلغت 96%، وهي من أعلى النسب في تاريخ اللعبة.

ويُعرف توني بثقته الهادئة وطريقته الفريدة في تنفيذ الركلات، إذ يعتمد على قراءة حركة الحارس حتى اللحظة الأخيرة قبل التسديد، ما جعله نادر الإخفاق في هذا الموقف الصعب.