بمشاركة السعودية.. بطولة مصر الدولية للجولف تعود بعد 15 عاماً

تتنافس 35 دولة من مختلف أنحاء العالم من بينهم المملكة، على لقب بطولة مصر الدولية المفتوحة للمحترفين للجولف، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة المصرية من خلال الاتحاد المصري للجولف.



ويشارك في منافسات البطولة نحو (115) لاعبًا، على مدار أربعة أيام بدءًا من 29 أكتوبر الجاري إلى 1 نوفمبر القادم، فيما يبلغ إجمالي جوائزها (125) ألف دولار.



وتُعَدُّ بطولة مصر الدولية المفتوحة للمحترفين إحدى أعرق بطولات الجولف في الشرق الأوسط، والتي بدأت عام 1921، وتعود بعد توقف دام 15 عامًا متواصلة وأقيمت آخر نسخة منها عام 2010.