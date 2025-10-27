بروزوفيتش خارج حسابات جيسوس

شارك الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بالتدريبات الجماعية للفريق قبل مباراة الاتحاد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن مباريات دور 32 من مسابقة كأس الملك غداً على ملعب الأول بارك، وكشف مصدر لـ«عكاظ» أنه برغم جاهزية بروزوفيتش إلا أن مشاركته في المباراة غير مؤكدةً بناءً على قرار مدرب الفريق السيد جيسوس الذي لا يرغب بالمخاطرة باللاعب لكي لا تعود له الإصابة من جديد، ومن المحتمل أن يتم أخذ القرار باستبعاد اللاعب عن المواجهة.



يذكر أن مارسيلو بروزوفيتش عانى في الفترة الماضية من إصابة على مستوى العضلة الضامة أبعدته عن المشاركة مع النصر في المباريات المحلية والقارية خلال الفترة الماضية.