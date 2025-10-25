حقق لاعب المنتخب السعودي لفنون القتال المختلطة عبدالإله مير عالم، الميدالية الذهبية الأولى للمملكة في منافسات دورة الألعاب الآسيوية للشباب – البحرين 2025، بعد فوزه في نهائي منافسات فنون القتال المختلطة لوزن 75 كغم على اللاعب الكازاخستاني أورداباييف ييرالي.



وجاء التتويج خلال الحفل الرسمي الذي أقيم عقب نهاية النزال، إذ قام نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بتسليم الميدالية الذهبية للبطل السعودي.



ويعد هذا الإنجاز أول ميدالية ذهبية تحصدها البعثة السعودية في النسخة الحالية من دورة الألعاب الآسيوية للشباب، في إطار المشاركة التي تشهد تنافساً واسعاً بين المنتخبات الآسيوية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.