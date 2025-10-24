كلاسيكو «التوتر»  «الزعيم» في قلب معقل «النمور»     

تترقب الجماهير الرياضية وبكل شغف وإثارة وتوتر مواجهة الكلاسيكو؛ التي تجمع الاتحاد ونظيره الهلال، اليوم الجمعة، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي في ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، إذ يعدّ هذا اللقاء من أبرز محطات الإثارة والتشويق في الموسم الكروي، ليس فقط لما يحمله من تنافس تاريخي بين عملاقي الكرة السعودية، بل لما يمثله من قيمة فنية ونفسية وجماهيرية عالية تجعله محط أنظار المتابعين داخل المملكة وخارجها.

ويظل أكثر ما يدور في أذهان الجماهير الرياضية، وتحديداً عشاق الاتحاد والهلال، من سيفوز في مواجهة اليوم ويخطف نقاط اللقاء؟

يقول استشاري الطب النفسي المهتم بالشأن الرياضي الدكتور محمد السليماني لـ«عكاظ»:

كلاسيكو الاتحاد والهلال ليس مجرد مباراة في جدول روشن، بل مواجهة بين التاريخ والطموح والخبرة والحماس، وبين العراقة والتحدي، بمعنى مباراة تكتب فصولاً جديدة من المجد الكروي السعودي، وتبرز مدى تطور كرة القدم في المملكة من حيث المستوى الفني والجماهيري والإعلامي.

وتابع: «يعتبر لقاء اليوم من العيار الثقيل لما يجمعه من أسماء لامعة في كرة القدم، فمواجهات الاتحاد والهلال عادة ما تكون مسرحاً للندية والإبداع والتحدي، إذ يختبر فيها اللاعبون قدراتهم الفنية والنفسية في أعلى مستويات الضغط، خصوصاً أن أي خطأ بسيط قد يغير مجرى المباراة بالكامل».

وعن الجانب النفسي للاعبي الفريقين يقول: «الكلاسيكو يمثل اختباراً نفسيّاً معقداً، فالتوتر والترقب وحجم التطلعات الجماهيرية تشكل عبئاً ذهنياً كبيراً على اللاعبين، فالقدرة على ضبط الأعصاب والتحكم بالمشاعر أثناء مجريات اللقاء ستشكل أبرز عوامل النجاح، فالفريق الذي يتمتع لاعبوه بالهدوء والتركيز الذهني سيكون الأقدر على فرض شخصيته الملعب».

وحول أهمية الفوز للفريقين والجماهير، تابع السليماني بقوله: «الفوز في هذا اللقاء يتجاوز ثلاث نقاط في جدول الترتيب، ليصل إلى معنويات جماهيرية ومعادلة نفسية مهمة، فالفريق الفائز سيكسب ثقة كبيرة ويعزز مكانته كقوة مسيطرة في الدوري، بينما الخاسر قد يواجه موجة من الضغوط الجماهيرية والإعلامية، خصوصاً في ظل التنافس المحتدم على صدارة دوري روشن هذا الموسم».

وعن دور المدربين في معالجة نقاط الضعف في الفريقين، يواصل السليماني: «المواجهة ستكشف الكثير من الخيارات التكتيكية لدى مدربي الفريقين، خصوصاً مدرب الاتحاد الجديد الذي يلعب في أرضه ووسط جمهوره، وبذلك أمامه تحديات كبيرة لإثبات بصمته في واحدة من أهم المباريات، إذ سيكون مطالباً بقراءة الخصم بدقة، وإيجاد التوازن بين الدفاع والهجوم، خصوصاً أمام فريق يملك منظومة هجومية قوية، فنجاح المدرب في إدارة المباراة من الناحية الذهنية والتكتيكية سيحدد إلى حد كبير شكل الأداء العام للاتحاد».

وأشار إلى أن التحكيم يشكل ركيزة أساسية في نجاح أي لقاء جماهيري بحجم الكلاسيكو، فالمباريات الكبرى تحتاج إلى طاقم تحكيمي يتمتع بالخبرة والهدوء والقدرة على التعامل مع الضغوط؛ لضمان سير المباراة بعدالة واحترافية، فالثقة في التحكيم ترفع من جودة الأداء وتسهم في تعزيز روح المنافسة النزيهة بين الفريقين.

وأكد السليماني أن دور جماهير الفريقين سيكون عنصراً حاسماً في اللقاء،

وإن كانت المباراة على أرض الاتحاد فإنها تمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، وأن الحضور الجماهيري الكثيف والدعم المستمر من المدرجات يشكلان طاقة إيجابية قد ترفع من أداء الفريق داخل الملعب، بشرط أن يترجم اللاعبون هذا الدعم إلى تركيز وجهد متواصل.