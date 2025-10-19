الحزم يزيد أوجاع الأخدود

كسب الحزم مضيّفه الأخدود بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.وافتتح اللاعب نواف الحبشي التسجيل للحزم (د:20)، وعادل الأخدود النتيجة (د:33) عن طريق اللاعب غسان هوساوي، فيما سجل اللاعب أحمد النخلي هدف الفوز للحزم (د:40).ورفع الحزم رصيده إلى خمس نقاط، وتذيل الأخدود الترتيب دون نقاط، بعد تلقيه الهزيمة الخامسة على التوالي.