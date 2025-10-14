حكام كأس العرب

الفيفا يحدد وصول المنتخبات

انطلاقة مباريات البطولة

مواجهات الدور التمهيدي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قائمة الحكام المختارة لبطولة كأس العرب التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من (الإثنين) الأول ديسمبر وحتى (الخميس) 18 من الشهر ذاته.واختارت لجنة حكام الفيفا 14 حكم ساحة من مختلف القارات لإدارة مباريات بطولة كأس العرب، بالإضافة إلى 28 حكما مساعدا و12 حكما على تقنية الفيديو «VAR».من قارة آسيا: الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم، والحكم العماني أحمد الكاف، والحكم الأردني أدهم مخادمة، والحكم الصيني ما نينغ، وعلى تقنية الفيديو VAR الحكم السعودي عبدالله ظافر الشهري، والحكم القطري خميس المري، والحكم الياباني جومبي إيدا، والحكم التايلندي سيفاكورن بو أودو.من قارة أفريقيا: الحكم الغابوني بير اتشو، والحكم المصري أمين عمر، وعلى تقنية الفيديو VAR الحكم الجزائري لحلو بن براهم.من قارة أوروبا: تم اختيار حكمين هما النرويجي إسبن إسكوس، والسويدي غلين نيبرغ، وعلى تقنية الفيديو VAR الإنجليزي جاريد غيليت والهولندي دينيس هيغلر والسويسري فيداي سان، بالإضافة إلى ضم حكام من أمريكا الشمالية والجنوبية ومن قارة أوقيانوسيا.وكان «الفيفا» طلب من المنتخبات المشاركة في البطولة الوصول إلى الدوحة طبقًا لجدول زمني محدد، حيث يجب أن يصل كل فريق من الفرق الـ14 المشاركة في مرحلة التصفيات قبل ثلاثة أيام من مباراتهم الأولى، وبعد التأهل تبقى الفرق السبعة المتأهلة لدور المجموعات للمشاركة في مرحلة البطولة في قطر، بينما يصل كل منتخب من المنتخبات التسعة التي تأهلت تلقائيًا لبطولة كأس العرب قبل أربعة أيام من المباراة الأولى لفريقهم.وتبدأ منافسات البطولة (الإثنين) الأول من ديسمبر القادم، بمباراتي المجموعة الأولى، التي تضم منتخب تونس الذي ينتظر الفائز من سورية وجنوب السودان، وقطر الذي سيواجه الفائز من ليبيا وفلسطين ضمن منافسات المجموعة الأولى، ويلعب الأخضر السعودي في المجموعة الثانية مع المغرب والفائز من عمان والصومال، والفائز بين جزر القمر واليمن، بينما تشارك مصر في المجموعة الثالثة مع منتخبات الأردن والإمارات والفائز من موريتانيا والكويت، أما المجموعة الرابعة فتضم منتخبات الجزائر والعراق والفائز بين البحرين وجيبوتي ومباراة السودان ولبنان.وتشهد مرحلة الدور التمهيدي المؤهل لكأس العرب إقامة 7 مباريات في العاصمة القطرية الدوحة يومي 25 و26 نوفمبر القادم، على الملاعب التالية: ملعب عبدالله بن خليفة، وملعب جاسم آل حمد، وملعب جاسم آل ثاني، وملعب حمد آل ثاني، بينما تستضيف الملاعب الرئيسية منافسات البطولة، وهي استاد لوسيل، واستاد أحمد بن علي، واستاد البيت، واستاد 974، واستاد المدينة التعليمية.• موعد بطولة كأس العرب في قطر 2025:- تنطلق يوم الإثنين الأول من ديسمبر القادم-النهاية يوم الخميس 18 ديسمبر القادم