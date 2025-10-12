«المربع الذهبي» مكتمل.. الاتحاد والهلال والعلا والأهلي إلى نصف نهائي كأس الطائرة

تأهلت أندية الاتحاد والهلال والعلا والأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة في نسختها الـ35، بعد فوزها، في منافسات دور الثمانية من البطولة، التي تُقام على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف.وتمكن الاتحاد من حجز بطاقة التأهل بعد فوزه على الفتح بثلاثة أشواط مقابل شوطين، جاءت نتائجها: (21/25)، (12/25)، (25/21)، (19/25)، (15/12).وفي مواجهة مثيرة بين الهلال والنصر، تأهل الهلال بعد فوزه بثلاثة أشواط مقابل شوط، وجاءت نتائج الأشواط: (25/18)، (22/25)، (26/24)، (25/21).أما العلا فنجح في تجاوز الخويلدية بثلاثة أشواط نظيفة، بنتائج: (25/15)، (25/13)، (25/17).وتفوق الأهلي على الابتسام بالنتيجة ذاتها (3-0)، وجاءت نتائج الأشواط: (25/15)، (25/16)، (25/13).وتُقام مواجهات نصف النهائي غداً (الإثنين) بلقاء الاتحاد والهلال عند الرابعة عصراً، فيما يلتقي العلا والأهلي عند السادسة مساءً، لتحديد طرفي نهائي البطولة.