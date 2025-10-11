يسعى مدرب الاتحاد كونسيساو لتجهيز الفريق الكروي لمواجهة الفيحاء الجمعة القادمة، الساعة 6:05 مساء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن مباريات الجولة الخامسة في دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ حرص المدرب كونسيساو وطاقمه الفني المساعد له على متابعة المباريات الأربع السابقة لفريق الفيحاء في الدوري والوقوف على أبرز نقاط القوة والضعف في فريق الفيحاء، من أجل اعتماد الأسلوب الفني والتشكيلة المناسبة التي سيخوض بها لقاء الفيحاء، الذي يطمح من خلاله لتحقيق الفوز وحصد النقاط والاستمرار في المنافسة على لقب الدوري.هذا وشهدت التدريبات الاتحادية جاهزية الثنائي حسن كادش، وحسام عوار بعد اكتمال جاهزيتهما الفنية. ويسعى المدرب كونسيساو لاستغلال الوقت من أجل تجهيز جميع عناصر الفريق الكروي للمباريات القادمة التي سيخوضها العميد على الصعيد المحلي والقاري، والعمل على تحقيق الانتصارات والمنافسة على جميع البطولات.وتضع الجماهير الاتحادية ثقتها الكبيرة في المدرب كونسيساو ومساعديه في عودة الفريق الكروي للمسار الصحيح والمنافسة على البطولات المحلية والآسيوية في الموسم الرياضي الحالي.