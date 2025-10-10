فعل كل شيء ممكن في كرة القدم.. أوباميانج يسجل «سوبر هاتريك» لمنتخب بلاده.. ويُطرد!

سجل نجم منتخب الجابون أوباميانج لاعب مرسيليا الفرنسي حالياً واللاعب السابق لفريق القادسية، نفسه كنجم في المباريات الدولية لهذا اليوم، وذلك عندما سجل 4 أهداف ليقود منتخب بلاده «الجابون» للفوز على منتخب جامبيا بنتيجة (4-3)، ويحافظ على آماله في التأهل لنهائيات كأس العالم 2026ولم يكتفِ أوباميانج بتسجيل رباعية لمنتخب بلاده بل اختتمها بالحصول على بطاقة حمراء عند الدقيقة 85 ليغيب عن مواجهة منتخب بلاده في الجولة الأخيرة من التصفيات أمام منتخب بوروندي.ورفع أوباميانج رصيده لـ 7 أهداف في تصفيات كأس العالم 2026 والتي يتصدرها النجم المصري محمد صلاح برصيد 9 أهداف.ويحتدم الصراع في الجولة الأخيرة من المجموعة ما بين منتخبي كوت ديفوار والجابون على البطاقة المؤهلة مباشرة للمونديال، ويتصدر منتخب كوت ديفوار الترتيب برصيد 23 نقطة وسيلتقي مع كينيا في الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء القادم.فيما يحتل الجابون المركز الثاني برصيد 22 نقطة، وسيستضيف بوروندي في الجولة الأخيرة بنفس التوقيت.ويتأهل المتصدر مباشرة لنهائيات كأس العالم 2026، فيما يلعب صاحب المركز الثاني في الملحق الأفريقي لحسم بطاقة القارة في الملحق العالمي.ويحتل منتخب الجابون صدارة ترتيب المنتخبات الأفريقية التي تحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 16 نقطة بعد خصم نتائج أخير الترتيب.