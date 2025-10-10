الأخضر يواصل تدريباته.. ورينارد يمنح اللاعبين فترة حرة

واصل المنتخب الوطني مساء اليوم (الجمعة) برنامجه التدريبي استعدادًا لمواجهة منتخب العراق يوم الثلاثاء القادم، ضمن منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.وأجرى لاعبو «الأخضر» حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، حيث بدأت الحصة بتمارين الإحماء، تلتها تمارين تكتيكية، قبل أن تُجرى تقسيمة بين مجموعتين على نصف مساحة الملعب، واختُتمت بتمارين الإطالة.وقد منح المدير الفني لاعبي «الأخضر» فترة حرة بعد نهاية الحصة التدريبية، على أن يكون التجمع مجددًا مساء اليوم في مقر المعسكر.من جهة أخرى، يواصل المنتخب الوطني برنامجه الإعدادي مساء غدٍ السبت، بحصة تدريبية مغلقة تُقام عند الساعة السابعة مساءً على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية