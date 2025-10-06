يستعد 3 من أبرز المواهب السعودية الصاعدة لخوض منافسات بطولة السعودية للفورمولا 4 لعام 2025، حيث تأكد انضمام كل من فرح اليوسف، وعبدالله كامل، وفارس أورقنجي لقائمة السائقين في الموسم الجديد.

وتعد مشاركة هؤلاء السائقين محطة بارزة في مسيرة البطولة، إذ يمثلون جيلاً واعداً من المتسابقين الطموحين الساعين لترسيخ مكانة المملكة في واحدة من أكثر الرياضات تنافسية، وتأتي هذه الخطوة امتداداً لجهود الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في دعم وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة، ضمن رؤية إستراتيجية تهدف إلى تأهيلهم للمنافسة على الساحات الإقليمية والدولية مستقبلاً بما يتماشى مع طموح المملكة نحو الريادة الرياضية عالمياً ويترجم مستهدفات رؤية 2030.

وتبرز السائقة فرح اليوسف كأحد الأسماء البارزة، إذ مثلت السعودية في نهائيات كأس الأمم للفورمولا للسيدات بدبي، وهي بطلة السعودية للكارتينغ للسيدات 2022، كما حلت بالمركز 26 عالمياً في نهائيات الكارتينغ، وشاركت في أكاديمية F1 لعام 2025، أما عبدالله كامل فيُعتبر من أبرز المواهب الصاعدة، حيث توّج بلقب بطل المملكة في فئتي IAME وRMC لعام (2023/2024)، كما فاز بدورة الألعاب السعودية 2023، وبدأ تجربة أوروبية مع فريق أي كاي أم موتورسبورت AKM Motorsport في منافسات يورو فور Euro4. وفي المقابل، يبرز فارس أورقنجي كأحد الأسماء الواعدة في سباقات الكارتينغ، يشارك بانتظام في منافسات سلسلة السباقات العالمية «سودس» Sodi World Series بحلبة دبي أوتودروم.

تتكون بطولة السعودية للفورمولا 4 لعام 2025 من 5 جولات؛ تبدأ في حلبة البحرين الدولية خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر، تليها الجولة الثانية يومي 15 و16 أكتوبر، ثم تنتقل المنافسات إلى حلبة كورنيش جدة للجولتين الثالثة والرابعة في 10–11 و14–15 نوفمبر، على أن تختتم البطولة بالجولة الخامسة في جدة أيضاً يومي 5 و6 ديسمبر القادم.