أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس أرامكو ويطّلع على تقرير الملعب

استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه اليوم، رئيس أرامكو السعودية كبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، يرافقه عدد من قياداتها، الذين قدّموا له تقريرا عن مستوى الإنجاز في مشروع «ملعب أرامكو» الرياضي الجاري إنشاؤه في محافظة الخبر.وأشاد أمير المنطقة الشرقية بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، الذي أثمر عن استضافة المملكة بطولة كأس آسيا 2027، وكأس العالم لكرة القدم 2034، بما يعكس المكانة المتقدمة للمملكة وثقة المجتمع الرياضي الدولي بقدراتها.وثمّن الجهود التي تبذلها أرامكو السعودية في تنفيذ هذا المشروع الحيوي، مؤكدا أن مثل هذه المبادرات تسهم في الارتقاء بجودة الحياة وإضافة دور مهم للمنطقة الشرقية بصفتها وجهة للرياضة والفعاليات المجتمعية.يذكر أن الملعب يُعدُّ من المشاريع النوعية التي تنفذها أرامكو السعودية، إذ صُمم ليكون منشأة رياضية متكاملة مهيأة لاستضافة المباريات والفعاليات الرياضية المختلفة، بما يضيف إلى البنية التحتية الرياضية في المنطقة، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم الرياضة والمجتمع.