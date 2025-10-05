«الدوري السعودي».. يعيد صياغة كرة القدم.. العالمية

اعتبر تقرير لصحيفة «إنديا تايمز» الهندية، أمس (السبت)، أن الدوري السعودي الممتاز أحدث تغييراً ملموساً في كرة القدم على مستوى العالم. وعزت ذلك إلى انتقالات اللاعبين بأجور فلكية، وتزايد اتفاقات الرعاية، وتزايد عائدات حضور المباريات في ملاعب مدن المملكة العربية السعودية.

وزاد التقرير، أن مشاريع رؤية السعودية 2030، والمساندة المالية من قبل صندوق الثروة السيادية السعودية تقفان وراء ذلك التطور في الكرة السعودية؛ إذ إن الأندية السعودية باتت تهدد الأندية الأوروبية، وأضحت تعيد صياغة سوق رياضة كرة القدم، بحيث أصبح كبار نجوم الكرة في العالم يسارعون للانتقال للدوري السعودي الممتاز.

وذكر التقرير، أن توقيع البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي لمدة عامين ونصف العام، براتب سنوي قدره 75 مليون دولار، وصفقات تجارية ترفده بـ 140 مليون دولار، هو الحدث الذي لفت إلى جدية الدوري السعودي الممتاز، وحجم الإمكانات الموجودة فيه. وفضلاً عن ذلك فإن حضور الجمهور في الملاعب سجّل زيادة ملموسة، ومثلها بالنسبة إلى مبيعات الأندية من البضائع التي تمثلها. وتوقع التقرير عودة اللاعب البرازيلي نيمار لصفوف فريق الهلال السعودي.

وقال، إن انضمام كريم بنزيمة، وروبرتو فيرمينو إلى نادي الاتحاد عزز تنافسية الدوري السعودي الممتاز. وخلص التقرير إلى أن نمو الدوري السعودي الممتاز يمثل جزءاً من رؤية 2030، التي ترى أن كرة القدم تساند جهود تنويع مصادر الدخل الاقتصادي، والسياحة.

وختم التقرير، أن العالم يتطلع باهتمام بالغ إلى نافذة انتقالات اللاعبين الدوليين، التي تقترب من موعد فتحها خلال الشتاء القادم. وستشهد الفترة القادمة انتقال عدد من الأسماء الأكثر شهرة في أوروبا إلى الأندية السعودية.

ولم تعد الانتقالات للسعودية تقتصر على اللاعبين الأكبر سناً؛ إذ إن اللاعبين الشباب باتوا يرون أن فرص نجاحاتهم الذهبية تكمن الآن في السعودية، وليس في أوروبا. وزاد التقرير، أن الدوري السعودي الممتاز لم يعد مجرد دوري محلي أو إقليمي، بل أضحى وجهة عالمية لأبرع لاعبي كرة القدم في أنحاء العالم.