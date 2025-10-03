أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تمديد عقد لاعبه البرازيلي سافينيو إلى عام 2031، وذلك عبر حسابه الرسمي في الشبكة العنكبوتية.وقال النادي الإنجليزي في بيانه: «وقع سافينيو عقداً جديداً طويل الأمد مع مانشستر سيتي، في صفقة ستُمدد فترة بقاء الجناح في ملعب الاتحاد حتى صيف 2031، لقد أحدث اللاعب البرازيلي الدولي تأثيراً كبيراً منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي قادماً من تروا في صيف 2024. وفي المجمل، شارك سافينيو في 48 مباراة في جميع المسابقات في موسمه الأول مع مانشستر سيتي، مسجلاً 3 أهداف و13 تمريرة حاسمة، إضافة إلى مساهمته في فوز مانشستر سيتي بدرع الاتحاد لعام 2024».كما تحدث اللاعب عن عقده الجديد وأنه يشعر بفخر كبير لتمديد فترة بقائه في مانشستر سيتي، لكنه أكد أن لديه الكثير ليقدمه مستقبلاً، حيث قال سافينيو: «أنا فخور للغاية بتوقيع هذا العقد الجديد مع مانشستر سيتي، وإنه لشعور مميز أن أعلم أن بيب والنادي وضعا هذه الثقة بي، هذا يعني الكثير لي ولعائلتي».وأضاف اللاعب البرازيلي: «أشعر أن أمامي الكثير لأحسنه، ما زلت شاباً ومتعطشاً جداً لمواصلة التعلم، لكنني أعلم أن العمل مع بيب وجهازه الفني سيساعدني على مواصلة التطور كلاعب، ومنذ اللحظة الأولى التي وصلتُ فيها أحببتُ فترة وجودي في مانشستر سيتي، الجميع في النادي - وجماهيرنا الرائعة - جعلوني أشعر بالترحيب والراحة هنا في مانشستر».واختتم سافينيو حديثه قائلاً: «أود أن أشكر الجميع هنا على مساعدتهم حتى الآن، وأعدكم بأنني سأبذل قصارى جهدي لمساعدة هذا النادي الرائع على تحقيق المزيد من النجاح».