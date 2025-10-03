وزير الرياضة يهنئ ناشئي الأخضر باللقب الخليجي

هنأ وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل منتخبنا الوطني للناشئين بمناسبة تحقيقه كأس الخليج تحت 17 عاماً بعد فوزه في اللقاء النهائي على نظيره منتخب الإمارات بهدفين دون مقابل.وقال وزير الرياضة في منشور عبر حسابه بمنصة «إكس»: «أبارك لمنتخبنا تحت 17 عاماً تحقيقهم كأس الخليج، وكل التوفيق في مسيرتهم القادمة نحو مستقبل مشرق بإذن الله».كما قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل تهنئته عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» حيث قال: «أبارك لأبطالنا لاعبي المنتخب الوطني تحت 17 عاماً، وللجهازين الفني والإداري، بمناسبة تحقيق لقب بطولة كأس الخليج 2025. إنجاز رائع يُضاف لسجل إنجازات المنتخبات السنية، ويضيء مستقبل الكرة السعودية المشرق مُجسداً دعم القيادة الرشيدة -حفظها الله-، واهتمام ومتابعة وزير الرياضة. مبروك للجماهير السعودية وبحول الله تتوالى الإنجازات والأفراح».وبارك الأسطورة السعودية ماجد عبدالله لمنتخب الناشئين تحقيق اللقب، حيث قال عبر حسابه في منصة «إكس»: «أبارك لمنتخبنا السعودي للناشئين تحقيق بطولة كأس الخليج بعد الفوز على شقيقنا منتخب الإمارات، مستوى مشرّف وبداية تبشر بجيل قادم إن شاء الله يخدم الكرة السعودية والمنتخب الأول في المستقبل، وكل التوفيق لهم في مشوارهم القادم».