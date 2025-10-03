توج المنتخب السعودي بلقب بطولة كأس الخليج تحت 17 سنة بعد فوزه المستحق على نظيره الإماراتي بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الجمعة على استاد حمد الكبير بالنادي العربي في الدوحة، وسط حضور جماهيري مميز، وقد سلم السيد جاسم سلطان الرميحي الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي الكأس والميداليات الذهبية للاعبي المنتخب السعودي، فيما حصل المنتخب الإماراتي على الميداليات الفضية.دخل المدرب الوطني عبدالوهاب الحربي اللقاء النهائي بتشكيلة مكونة من: محمد العتيبي (حارس مرمى)، أسامة الدغمة، أبوبكر سعيد. ناصر الفيحاني، عادل صابر، سعيد الدوسري، عبدالعزيز الفواز، إبراهيم عزام، صبري دهل، عبدالرحمن سفياني، وليد النور، وشهد اللقاء سيطرة سعودية مبكرة وشن الأخضر عدة هجمات وسط تكتل دفاعي واستطاع القائد عبدالعزيز الفواز كسر مصيدة التسلل بعد أن تلقى تمريرة ذكية من أسامة الدغمة ليثبّتها الفواز على صدره ويسددها في المرمى كهدف أول للمنتخب السعودي (د: 18)، وقبل نهاية الشوط الأول مرر سعيد الدوسري تمريرة ذكية من خلف المدافعين لزميله عبدالرحمن سفياني الذي سددها على الطائر لتسكن الشباك كهدف ثانٍ للأخضر (د: 44)، وواصل منتخبنا الوطني تألقه مسيطراً على مجريات اللقاء الذي انتهى بفوز الأخضر بهدفين دون مقابل.وعقب المباراة أقيم حفل التتويج الذي تخلله تكريم طاقم التحكيم ومسؤولي المباراة النهائية، كما قام السيد جاسم سلطان الرميحي والدكتور خالد المقرن رئيس لجنة المسابقات بتوزيع جوائز الأفضل، حيث حصل الحارس أحمد صابر من منتخب قطر على جائزة أفضل حارس مرمى، فيما تقاسم وليد النور علي وعبد الرحمن سفياني من المنتخب السعودي جائزة الهداف، ونال عبد الرحمن سفياني أيضاً جائزة أفضل لاعب في البطولة.