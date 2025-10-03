رؤية 2030 تجذب رؤوس الأموال العالمية.. «كريستيانو».. نموذج حي للاستثمار الأجنبي

أطلّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عبر بث مباشر من العاصمة الرياض، معلناً افتتاح مشروعه الطبي الجديد، ومؤكداً أن المملكة أصبحت موطناً ثانياً له بعد البرتغال. هذه الخطوة تعكس انتقال رونالدو من حدود الملاعب إلى فضاءات أوسع ترتبط بالاقتصاد والاستثمار وصناعة القيمة المضافة.الاندماج مع الثقافة السعودية:سنوات قليلة من التواجد داخل المملكة كانت كافية ليدمج قائد النصر نفسه في نسيج المجتمع السعودي. خلال المؤتمر الصحفي المصاحب للإعلان، عبّر عن سعادته بالاستقبال الشعبي والرسمي، مؤكداً أن عائلته وأصدقاءه وجدوا في السعودية بيئة مستقرة وآمنة، وأنه يشعر بالانتماء الكامل لهذا البلد.استثمارات مع رؤية 2030:المشروع الجديد يندرج ضمن مسار رؤية السعودية 2030 التي تستهدف تنويع الاقتصاد وتوسيع نطاق الخدمات الصحية والتجميلية كأحد القطاعات الواعدة، وحضور شخصية رياضية مؤثرة بحجم رونالدو يعزز ثقة المستثمر العالمي بالسوق المحلية، ويقدّم نموذجاً عملياً لقدرة المملكة على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتحويلها إلى مشاريع نوعية ذات بعد اقتصادي واجتماعي.رأس المال العابر للقارات:استثمار رونالدو في القطاع الصحي يعبّر عن تحوّل رأس المال الرياضي إلى نشاط اقتصادي متكامل، فالنجم الذي اعتاد الملاعب الأوروبية ينقل الآن علامته وقيمته التجارية إلى السعودية، مضيفاً زخماً جديداً لصورتها الدولية كوجهة آمنة وجاذبة للاستثمار.قوة السوق السعودية:المشروع يقدّم رسالة واضحة بأن السوق السعودية قادرة على اجتذاب الأسماء العالمية وتحويلها إلى شركاء فاعلين في التنمية. وهو ما يتناغم مع المستهدفات الوطنية في جعل المملكة مركزاً إقليمياً وعالمياً للاستثمار، ليس فقط في النفط والطاقة، بل في قطاعات الصحة والخدمات والتقنيات الحديثة.