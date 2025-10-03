ذهب الخليج بين المنتخب السعودي وشقيقه الإماراتي

يبحث المنتخب السعودي للناشئين تحت 17 عاماً عن التتويج بلقب بطولة كأس الخليج لكرة القدم، عندما يلتقي غداً (الجمعة) نظيره الإماراتي في المباراة النهائية التي ستقام على استاد حمد الكبير في العاصمة القطرية الدوحة.وتأهل المنتخب السعودي إلى نصف النهائي بعد فوزه على المنتخب البحريني برباعية نظيفة، وعلى المنتخب الكويتي بالنتيجة ذاتها، قبل أن يخسر أمام المنتخب العراقي بهدفين مقابل هدف، ليعود ويضمن بطاقة النهائي عقب تجاوزه المنتخب القطري في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف.ويفتقد الأخضر في المباراة النهائية خدمات حارسه عبدالرحمن العتيبي بداعي الإيقاف بعد البطاقة الحمراء التي تلقاها أمام منتخب قطر، فيما يعول مدرب المنتخب السعودي عبدالوهاب الحربي على مجموعة من الأسماء البارزة يتقدمهم وليد النور، إلى جانب محمد مؤيد، وعبدالرحمن سفياني، وعبدالهادي مطري، وصبري دهل، وسعيد الدوسري.وأكد الحربي أن المنتخب السعودي عازم على الظهور بأفضل مستوى في النهائي والعودة بالكأس الخليجية، مشيراً إلى أن اللاعبين قدموا مستويات مميزة خلال مشوار البطولة واستفادوا كثيراً من قوة المنافسات.وكان المنتخب السعودي قد حقق نتائج مميزة في الدور الأول مكنته من المضي قدماً نحو المباراة النهائية، وسط تطلعات جماهيره لتحقيق اللقب الخليجي وإضافته إلى سجله في بطولات الفئات السنية.