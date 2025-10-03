كريستال بالاس.. يكتب تاريخاً جديداً بقيادة «جلاسنر»

كتب المدرب النمساوي أوليفر جلاسنر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ نادي كريستال بالاس الإنجليزي، عندما نجح في الوصول إلى المباراة رقم 19 على التوالي دون خسارة وهو الرقم الأكبر في تاريخ النادي.ونجح كريستال بالاس في الفوز على دينامو كييف الأوكراني بنتيجة (2-0) في افتتاح مشواره في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، ليصل بذلك إلى 19 مباراة دون خسارة منذ الخسارة أمام نيوكاسل في 16 أبريل الماضي.ويحتل كريستال بالاس المركز الثالث في الدوري الإنجليزي خلف المتصدر ليفربول ووصيفه أرسنال وذلك بعد 6 جولات فاز في 3 منها وتعادل في 3.وكان المدرب جلاسنر قد انضم إلى بالاس في 2024، ونجح في عمل تحول تاريخي في النادي، إذ استطاع تحقيق لقب كأس الرابطة وكأس الدرع الخيرية.