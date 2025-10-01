«اتحاد الرياضة للجميع» يستضيف بطولة آسيا للياقة البدنية.. في الرياض

أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع استضافة بطولة آسيا للياقة البدنية الوظيفية 2025 في العاصمة الرياض، والتي تقام خلال الفترة من 2 - 4 أكتوبر القادم، بالصالات الخضراء، بمشاركة 70 رياضياً دولياً يمثلون مختلف اتحادات آسيا.وتشارك في البطولة عدة دول منها السعودية، وكازاخستان، وأستراليا، وأوزبكستان، وإيران، وباكستان، وجمهورية كوريا، ومنغوليا، والأردن، والإمارات العربية المتحدة.من جهته رفع رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للياقة البدنية الوظيفية الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على ما يوفرانه من دعم كبير للرياضة المجتمعية، والذي ساهم في نجاح استضافة المملكة لهذه البطولة المهمة، كما قدم الشكر لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، على دعمه اللا محدود للاتحاد، وتوفيره لكافة الإمكانات لنجاح هذا الحدث المهم.وأضاف رئيس الاتحاد بقوله: «إن استضافة الرياض لهذه البطولة يمثل خطوة محورية نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مجتمع أكثر صحة ونشاطا، كما نفخر بكوننا الجهة الوطنية التي ترعى وتدعم نمو رياضة اللياقة البدنية الوظيفية، ونعمل على أن تقود المملكة مستقبلاً أكثر صحةً وحيويةً للمنطقة والعالم».من جانبها، أفادت المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضة للجميع، شيماء الحصيني، بأن بطولة آسيا للياقة البدنية الوظيفية تمثّل محطة مفصلية في مسيرة الرياضة المجتمعية بالمملكة، فهي ليست مجرد منافسة رياضية، بل رسالة تؤكد التزام المملكة بتحويل الرياضة إلى ثقافة حياة يومية، مضيفة: «نحن نؤمن أن هذه البطولة ستلهم الشباب والنساء وجميع فئات المجتمع على المشاركة الفاعلة، وتعكس قدرة المملكة على استضافة بطولات قارّية بمعايير عالمية، بما يعزز مكانتها كوجهة رياضية رائدة في المنطقة».وتقام بطولة آسيا للرياضة المجتمعية الوظيفية 2025 تحت إشراف الاتحاد الدولي للياقة البدنية الوظيفية (IF3)، وتركز البطولة في نسختها لهذا العام على اختبار عناصر محددة من اللياقة الوظيفية، مثل التحمل، القوة، المهارة، والرشاقة، وذلك للتنافس على لقب البطولة، حيث توفر هذه المنافسات تمارين رياضية تساعد الجسم على الحركة الحياتية اليومية، وتساعد على تدريب العضلات على العمل معا لتحسين أداء الجسم.وكان الاتحاد السعودي للرياضة للجميع انضم كعضو رسمي في الاتحاد الدولي للياقة البدنية الوظيفية (IF3) في يونيو 2023، باعتباره الجهة الوطنية الرسمية المسؤولة عن اللياقة البدنية الوظيفية في المملكة، وقد جاء انضمامه تأكيدا على الدور الحيوي الذي يقوم به، والهادف إلى بناء مجتمع صحي وحيوي، من خلال رفع مستوى الوعي بأهمية الأنشطة البدنية، وزيادة نسب ممارسة النشاط البدني بين سكان المملكة، تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.