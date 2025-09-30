اختتمت الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، المرحلة الأولى من دورة A للرخصة الآسيوية، بمدينة الرياض، على مدى 5 أيام، بمشاركة 23 مدربًا وطنيًا.واستهدفت الدورة التي تمت بإشراف إدارة شؤون المدربين، تقديم برامج تدريبية متخصصة في مجال التدريب، وذلك عبر محاضرات واختبارات نظرية وعملية قدمها المحاضر فرانك تيفيلييه والمحاضرون الوطنيون (مشبب الحكيم، فهد مدهش، خالد القروني، بدر الدوسري، سمير هلال، خالد العطوي، عباس غلام، أحمد الذكرالله).من جهته قدم المدير الفني للاتحاد السعودي ناصر لارجيت شكره وتقديره لجامعة اليمامة على استضافتهم الدورة التدريبية للجانب العملي والنظري.