حقق الأهلي رقماً قياسياً بعد تعادله مع الدحيل بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما، أمس (الإثنين)، على استاد عبدالله بن خليفة في الدوحة، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة.

سجّل هدفي الأهلي كلٌّ من ماثيوس غونسالفيز في الدقيقة (42)، ورياض محرز في الدقيقة (45+1)، فيما جاء هدفا الدحيل عن طريق أدميلسون جونيور (د:25) وكريستوف بياتيك (د:48).

وبهذا التعادل، حافظ «الراقي» على سجله خالياً من الهزائم في آخر 20 مباراة متتالية على المستوى القاري، ليعادل الرقم القياسي المُسجّل باسم الهلال وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

الهلال ينفرد بالصدارة

وانفرد الهلال بصدارة ترتيب أندية منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا برصيد 6 نقاط من مباراتين، يليه كلٌّ من الأهلي والوحدة بـ4 نقاط، ثم الغرافة والشارقة بـ3 نقاط لكل منهما، وتراكتور بنقطتين، فيما حصد كلٌّ من السد وشباب الأهلي والدحيل والشرطة نقطة واحدة فقط، بينما لا يزال رصيد الاتحاد وناساف خالياً من النقاط.