خليفة: بلان منح الاتحاد بطولتين وترك إرثاً فنياً مميزاً

يستضيف فريق الاتحاد السعودي نظيره شباب الأهلي الإماراتي عند الساعة الـ9:15 من مساء غد (الثلاثاء)، على ملعب الإنماء في جدة، ضمن الجولة الثانية من منافسات منطقة الغرب لبطولة كأس آسيا للنخبة.وأكد مدرب الاتحاد حسن خليفة، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، أن لوائح البطولة تسمح بمشاركة جميع العناصر، بمن فيهم المحترفون من فئة المواليد، مشددا على جاهزيتهم للظهور في مواجهة الغد. كما توجه خليفة بالشكر إلى المدرب السابق لوران بلان والجهاز الفني المعاون له، تقديرا للعمل الذي قدمه خلال فترة إشرافه على الفريق، والذي أثمر عن تحقيق بطولتين وترك بصمة واضحة في سجل النادي.من جانبه، شدد لاعب الاتحاد موسى ديابي على أن التركيز الكامل منصب حاليا على مواجهة شباب الأهلي، مشيرا إلى أن الفريق يتعامل مع المرحلة الراهنة بمعزل عن أي اعتبارات ماضية.وفي سياق متصل، اختتم الاتحاد تحضيراته الميدانية بقيادة المدرب حسن خليفة، إذ شهدت الحصة التدريبية الأخيرة مشاركة حسن كادش بعد فترة من التدريبات الانفرادية، في المقابل غاب عن المران اللاعب الجزائري حسام عوار.