شهد اسم سالغادو عودة جديدة إلى الواجهة الكروية الدولية، لكن هذه المرة من بوابة الكرة الإماراتية، بعدما بدأ آلان سالغادو، نجل النجم الإسباني السابق ميشيل سالغادو، مسيرته الدولية رسميًا مع منتخب الإمارات تحت 17 عامًا.



وخاض اللاعب الشاب دقائقه الأولى بقميص المنتخب الإماراتي في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا للناشئين، التي تمثل الطريق نحو كأس العالم تحت 17 عامًا، في خطوة تعد البداية الفعلية لمسيرته الدولية بعد سنوات من التكوين داخل الأكاديميات الكروية في دولة الإمارات، حيث نشأ وأقام معظم حياته.



وعبّر سالغادو الأب، نجم ريال مدريد السابق وأحد أبرز الأظهرة في تاريخ الكرة الإسبانية، عن فخره الكبير بابنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدًا بجهوده وداعيًا إياه إلى مواصلة العمل والتواضع للحفاظ على مكانه مع المنتخب.



ويأتي ظهور آلان امتدادًا للحضور العائلي في الكرة الإماراتية، بعدما سبق لشقيقه الأكبر ميغيل سالغادو تمثيل منتخب الإمارات تحت 20 عامًا، قبل انتقاله للاحتراف مع نادي إستوريل برايا البرتغالي. وبحسب صحيفة مارك الإسبانية، فإن جميع أبناء النجم الإسباني يحملون الجنسية الإماراتية.