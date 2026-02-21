سقط تشيلسي في فخ التعادل للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي «بريميرليغ» أمام ضيفه بيرنلي بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم (السبت) على ملعب «ستامفورد بريدج»، ضمن منافسات الجولة الـ27.

جواو بيدرو يفتتح التسجيل

افتتح تشيلسي التسجيل بعد أربع دقائق فقط من صافرة البداية، عقب عرضية أرضية متقنة من بيدرو نيتو قابلها زميله جواو بيدرو بتسديدة في الشباك.

من مباراة تشيلسي وبيرنلي.

ضربة موجعة للبلوز

وتلقى تشيلسي ضربة موجعة في الدقيقة 72 بطرد لاعبه ويسلي فوفانا بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ليكمل «البلوز» اللقاء بعشرة لاعبين.

تعادل قاتل لبيرنلي

وصعق بيرنلي أصحاب الأرض بهدف قاتل في الدقيقة 90+3، بعد ركنية من الجبهة اليمنى نفذها جيمس وارد داخل منطقة الجزاء، قابلها زيان فليمينغ برأسية متقنة.

من مباراة تشيلسي وبيرنلي.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع تشيلسي رصيده إلى 45 نقطة ليتقدم «مؤقتاً» إلى المركز الرابع، بينما وصل بيرنلي إلى النقطة 19 في المركز الـ19 (قبل الأخير).