للمرة السادسة.. سوبر إسبانيا في السعودية
تقرر أن يستضيف ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة منافسات كأس السوبر الإسباني 2026 في الفترة من 7 إلى 11 يناير القادم بمشاركة أندية: برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، أتلتيك بيلباو.

وتعتبر النسخة القادمة من كأس السوبر الإسباني هي النسخة السادسة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، كانت أولاها عام 2020 في جدة، وتوّج حينها فريق ريال مدريد باللقب، بعد فوزه على أتلتيكو مدريد، ثم انتقلت البطولة للعاصمة الرياض في نسختها الثانية، وتوّج بها أيضاً ريال مدريد عام 2022، أما في النسخة الثالثة عام 2023 فقد توّج فريق برشلونة باللقب الإسباني بعد تغلبه على منافسه ريال مدريد، وعاد ريال مدريد ليحقق رابع النسخ في الرياض عام 2024، ثم عادت البطولة إلى جدة عام 2025، واستطاع برشلونة تحقيق اللقب بعد تغلبه على ريال مدريد.
