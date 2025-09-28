قطر تستضيف مباريات كأس القارات للأندية.. ديسمبر القادم

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس القارات للأندية برعاية أرامكو، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن دولة قطر ستستضيف المباريات الثلاث الختامية من البطولة السنوية المرموقة لتتويج أفضل نادٍ في العالم لعام 2025.ويعزز الحدث الرياضي المرتقب روزنامة الفعاليات الكروية الدولية في قطر لهذا الموسم، حيث تشهد الدوحة مجدداً في ديسمبر القادم تنافس الأندية المشاركة للفوز بثلاثة ألقاب هي: كأس ديربي الأمريكتين FIFA، وكأس التحدي FIFA، وكأس القارات للأندية FIFA، وذلك في 10 و13 و17 ديسمبر القادم.وكانت قطر استضافت بنجاح استثنائي البطولة السنوية للأندية ثلاث مرات في الأعوام، 2019، و2020، وآخرها في العام الماضي 2024 عندما تُوّج نادي ريال مدريد باللقب في استاد لوسيل الأيقوني، الذي شهد النهائي التاريخي لكأس العالم FIFA قطر 2022TM.ومن المقرر أن تستضيف قطر المباريات التالية:المباراة الثالثة: 10 ديسمبر 2025 (كـأس ديربي الأمريكتين )الفائز بكأس أبطال الكونكاكاف، كروز أزول (المكسيك) مع الفائز بكأس ليبرتادوريس.المباراة الرابعة: 13 ديسمبر 2025 (كأس التحدي)بيراميدز المصري، بطل دوري أبطال أفريقيا 2025 مع الفائز من المباراة الثالثة.المباراة الخامسة: 17 ديسمبر 2025 (كأس القارات للأندية)نادي باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا مع الفائز من المباراة الرابعة.وتأتي استضافة كأس القارات للأندية لتعزز شهرين حافلين بالبطولات الكروية العالمية التي تحتضنها دولة قطر، حيث تشهد الدولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر 2025، إضافة إلى كأس العرب، النسخة الثانية من البطولة الإقليمية، التي تقام من 1 إلى 18 ديسمبر 2025.وستنطلق المباريات في استادات مونديالية شهدت من قبل مباريات في كأس العالم FIFA 2022، والتي يمكن الوصول إليها بسهولة من خلال وسائل النقل العام، كما ستتوفر تجربة خالية من العوائق للمشجعين من ذوي الإعاقة. وتقام مباريات كأس القارات للأندية خلال أيام الراحة في بطولة كأس العرب، مما يسلط الضوء على الإمكانات الاستثنائية لدولة قطر في استضافة أكثر من بطولة كبرى في الفترة نفسها.