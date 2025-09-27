قفز فريق القادسية لوصافة دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد فوزه على مضيفه الفتح في قمة الشرقية بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الفتح بالأحساء، في ختام لقاءات الجولة الرابعة من دوري المحترفين.شهد اللقاء بداية قوية من الفريقين وكاد مراد باتنا يهز شباك القادسية مبكراً بعد عرضية من عثمان العثمان طار لها باتنا ولعبها برأسه بجوار القائم، ليرد القادسية بتمريرة من أوتافيو لجوليان كينيونيس لكن الحارس باتشيكو خرج في الوقت المناسب وأبعدها، ليعود عثمان العثمان ويلعب كرة عرضية ارتبك دفاع القادسية في إبعادها وكادت تسكن الشباك، وأضاع كينيونيس فرصة حقيقية بعد مواجهته المرمى لكنه سدد الكرة أرضية بجوار القائم، وارتكب ياسر الشهراني غلطة فادحة عندما لعب الكرة لمهاجم الفتح إيكامبي الذي واجه المرمى ولكنه لعبها فوق العارضة، وعاد إيكامبي ليضيع فرصة أخرى بعد تمريرة ذكية من مراد باتنا واجه فيها المرمى وسددها لكن الحارس كاستيلس أبعدها بصعوبة لركلة زاوية، ومن هجمة مرتدة سريعة للقادسية انفرد كينيونيس بالمرمى لكنه تعرض للإعاقة من حارس الفتح باتشيكو ليمنحه الحكم الألماني فلوريان بادستويبنر البطاقة الحمراء المباشرة ليكمل الفتح اللقاء بعشرة لاعبين، ومن هجمة منظمة مرر مصعب الجوير كرة طويلة للمنفرد كينيونيس الذي واجه الحارس البديل أمين بخاري وسدد كرة قوية في منتصف المرمى هدفاً للقادسية (د:51)، وسنحت فرصة خطيرة للمهاجم الإيطالي ماتيو ريتيغي ولكن المدافع مروان سعدان ظهر في الوقت المناسب وأبعد الكرة، لينتهي اللقاء بفوز القادسية بهدف دون مقابل.وبهذه النتيجة يحقق القادسية فوزه الثالث ويصل للنقطة العاشرة محتلاً المركز الثاني خلف النصر بفارق نقطتين، فيما تلقى الفتح الخسارة الثالثة وتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الـ16.