القادسية يواجه الفتح وعينه على الوصافة

يستضيف فريق الفتح نظيره القادسية عند تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم (السبت) على ملعب نادي الفتح بالأحساء في ختام لقاءات الجولة الرابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين.يدخل فريق القادسية هذا اللقاء بعد مستويات مميزة قدمها هذا الموسم إذ حقق انتصارين على النجمة (3/ 1)، وعلى الخليج (2/ 1)، وتعادل مع الهلال (2/ 2)، وفي كأس الملك تأهل لدور الـ 16 بعد فوزه على العروبة (3/ 1)، ويطمع في لقاء الليلة لمواصلة نتائجه الإيجابية وحصد النقاط الثلاث للقفز لمركز الوصافة.. إذ يحتل حالياً المركز السادس برصيد 7 نقاط حصدها من انتصارين وتعادل وبدون خسارة، وله من الأهداف 7 وعليه 4 أهداف.فيما يدخل فريق الفتح هذا اللقاء وهو يعاني الأمرّين.. إذ يحتل المركز الـ 15 برصيد نقطة واحدة فقط حصدها من تعادل مع الحزم بدون أهداف، وخسر لقاءين أمام الفيحاء (1/ 2)، وأمام الاتحاد (2/ 4)، وتنفس الصعداء في كأس الملك بعد تأهله لدور الـ 16 بفوزه على الجبلين (2/ 1)، ويسعى للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية والابتعاد عن مراكز الخطر التي اعتاد على التواجد بها في السنوات الماضية.وسبق أن التقى الفريقان في دوري المحترفين في 18 مباراة، تمكن الفتح من الفوز في 9 مباريات، فيما فاز القادسية في 4 مباريات وتعادلا في 5 لقاءات، وتمكن هجوم الفتح من تسجيل 29 هدفاً، بينما سجل هجوم القادسية 21 هدفاً.