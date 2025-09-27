علمت «عكاظ» من مصادرها أن النجم السعودي المحترف في صفوف فريق لانس الفرنسي سعود عبدالحميد مستمر مع النادي الفرنسي حتى نهاية الموسم الحالي، ولا يفكر في الانتقال لأي نادٍ سعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2026.

وشارك الظهير الأيمن سعود عبدالحميد مع فريق لإنس ضد ليل في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي، وانتهى اللقاء بفوز لانس بثلاثية نظيفة، إذ حلَّ بديلاً في الدقيقة 69، في الظهور الرابع خلال 5 مباريات بالدوري الفرنسي مع لانس.

وينتظر النجم سعود عبدالحميد الظهور الخامس مع لانس ضد ستاد رين غداً الأحد الساعة 9:45 مساء ضمن مباريات الجولة السادسة في الدوري الفرنسي.