قلب فريق الاتفاق تأخره بهدف من أمام مضيفه ضمك لفوز بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، وذلك ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين.أحرز أهداف الاتفاق الثلاثة كل من: خالد الغنام هدفان (د: 40، 57)، جورجينيو فينالدوم (د: 65)، فيما جاء هدف ضمك الوحيد عن طريق فلينتين فادا (د: 38).شهد اللقاء بداية قوية من فريق ضمك إذ انفرد هزاع الغامدي بالمرمى الاتفاقي ولكن الحارس مايك روداك تصدى للكرة، ومن ثم انفرد كايكي وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم، ورد مدافع الاتفاق عبدالله مادو برأسية ولكن كرته مرت بجوار القائم، وتمكن فلينتين فادا من إحراز هدف لضمك بعد أن تلقى تمريرة من كايكي ليسددها في المرمى ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو ألغى الحكم عبدالصمد بكري الهدف بداعي وجود خطأ على كايكي قبل تمريره الكرة لفادا، ولكن فادا عاد مجدداً وهز شباك الاتفاق بتسديدة قوية في منتصف المرمى كهدف أول لضمك (د: 38)، وعاد الاتفاق سريعاً بعد أن توغل موهاو نكوتا من الجهة اليمنى ولعب كرة عرضية أرضية أسكنها خالد الغنام في الشباك كهدف أول وتعادل للاتفاق (د: 40).وفي الشوط الثاني، واصل خالد الغنام تألقه ومن تمريرة أخرى من موهاو نكوتا لداخل منطقة الجزاء لتصل للغنام ليسددها قوية في المرمى كهدف شخصي ثان له ولفريقه الاتفاق (د: 57)، وبعدما أحرز هدفين قام الغنام بدور صانع ألعاب بعد أن كسر مصيدة التسلل ومرر الكرة لزميله فينالدوم ليسكنها في الشباك كهدف ثالث للاتفاق (د: 65)، ليستمر الاتفاق بالسيطرة على المباراة إلى أن انتهت بفوز الاتفاق بثلاثة أهداف لهدف.وبهذه النتيجة يحقق الاتفاق فوزه الثاني ويصل إلى 7 نقاط، فيما تلقى ضمك الخسارة الثالثة وتجمد رصيده عند نقطة واحدة فقط.