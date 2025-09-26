كشف مدرب بنفيكا البرتغالي جوزيه مورينيو، حقيقة طلبه التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد.

وكان مورينيو قد أشرف على تدريب بنزيما خلال فترته مع ريال مدريد الإسباني، بين عامي 2010 و2013.

وقال مورينيو، في تصريحات نقلها موقع «فوت ميركاتو» الفرنسي: «هذه أول مرة أسمع فيها عن هذا الاحتمال، التقيت بنزيما عندما كنت مدرباً لفنربخشة، وتبادلنا أطراف الحديث قليلاً».

وأضاف: «بنزيما سعيد في الاتحاد، ويعيش أجواءً رائعة بعد التتويج بالألقاب مع فريقه، كما يتمتع بوضع مالي يُحسد عليه، لا أعتقد أن هدفه العودة إلى أوروبا، وتحديداً إلى بنفيكا، عندما يختار لاعب مثل بنزيما مغادرة كرة القدم الأوروبية على مستوى عالٍ للانتقال إلى الدوري السعودي، فإن العودة لا تكون على الأرجح ضمن حساباته».

صفقة شبه مستحيلة

وتابع مورينيو: «إذا تحدثنا عن لاعبين صغار في السن يغادرون أوروبا، ثم يتألقون في الخارج ويعودون بعد عامين أو ثلاثة، فذلك ممكن، لكن لاعبين مثل كريم، لا، لم أناقش فكرة التعاقد معه، أوشك القول على أنها شبه مستحيلة».

يُذكر أن بنزيما يرتبط بعقد مع نادي الاتحاد حتى 30 يونيو 2026، وتُقدّر قيمته السوقية بنحو 7 ملايين يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».