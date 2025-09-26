رونالدو وبنزيما.. موعدٌ مع «العاشرة»

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو مواجهة متصدر دوري روشن السعودي للمحترفين (النصر) ووصيفه حامل اللقب (الاتحاد)، إذ تحمل مواجهة خاصة تجمع بين كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، وتحمل مواجهة الليلة الرقم 10.وسبق أن التقى نجما ريال مدريد وجهاً لوجه في 9 لقاءات سابقة، وأحرز كل منهما 6 أهداف في تلك المواجهات، وانتصر بنزيما في 4 لقاءات (2 منها بشعار الاتحاد) أمام رونالدو الذي انتصر في 3 لقاءات (2 منها بشعار النصر) وتعادلا في لقاءين، وجاءت اللقاءات الـ9 بعدة شعارات، إذ التقيا بشعار مانشستر يونايتد وأولمبيك ليون (مرتين)، وبشعار منتخب البرتغال وفرنسا (3 لقاءات)، وبشعار النصر والاتحاد (4 لقاءات)، وهي كالتالي:التقيا في دوري أبطال أوروبا مرتين عام 2007 عندما لعب رونالدو مع مانشستر يونايتد ولعب بنزيما مع أولمبيك ليون الفرنسي في الذهاب، وأحرز بنزيما هدفا وانتهى اللقاء بالتعادل 1/ 1، وفي الإياب انتصر مانشستر بهدف رونالدو.وعلى مستوى المنتخبات تواجها 3 مرات، ففي 2015 تفوق منتخب فرنسا بهدفين نظيفين على منتخب البرتغال أحرز بنزيما أحدهما، وفي العام التالي وفي لقاء ودي دولي انتصر أيضا المنتخب الفرنسي بهدف، وفي «يورو 2020» شهدت مواجهة فرنسا والبرتغال أقوى حضور تهديفي لهما في مواجهتهما المباشرة إذ انتهى اللقاء بالتعادل 2/ 2 وتكفل النجمان بإحراز هدفَي منتخبيهما.وبعد 3 سنوات التقيا مجدداً بشعار الاتحاد والنصر، وكانت المواجهة الأولى في 2023 في الدور الأول من دوري روشن السعودي وفاز النصر 5/ 2 وأحرز رونالدو هدفين، فيما أحرز بنزيما هدفاً وصنع آخر، وفي الموسم الماضي التقيا في الدور الأول وفاز الاتحاد بنتيجة 2/ 1 وسجل كل منهما هدفاً، وفي الدور الثاني انتصر الاتحاد أيضاً بنتيجة 3/ 2، وسجل بنزيما هدفاً للاتحاد، وفي كأس السوبر السعودي فاز النصر على الاتحاد بهدفين لهدف وساهم كريستيانو رونالدو في صناعة هدف.أرقام النجمين:المباريات: 9بنزيما انتصر: 4رونالدو انتصر: 3تعادلا: 2مساهمات بنزيما: 8 (6 أهداف، صناعة 2)مساهمات رونالدو: 8 (6 أهداف، صناعة 2)