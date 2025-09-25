القمّة لا تتسع لـ «الأصفرين» .. المواجهة

كلاسيكو جديد يظهر في سماء دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ يلتقي المتصدر النصر بوصيفه ومضيفه الاتحاد عند تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم (الجمعة) على استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدوري المحترفين.يدخل فريق النصر هذا اللقاء متصدراً الدوري برصيد 9 نقاط حاصداً العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات وأحرز هجومه 12 هدفاً كأقوى خط هجوم، فيما تلقت شباكه هدفاً واحداً كأقوى الفرق دفاعاً، ويبرز في الفريق قائده كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس وكينجسيلي كومان وبروزوفيتش، بالإضافة لثنائي الدفاع سيماكان ومارتينيز.فيما يدخل الاتحاد هذا اللقاء محتلاً المركز الثاني، بفارق الأهداف عن المتصدر، وتمكن من الفوز في اللقاءات الثلاثة الماضية، وفي اللقاء السابق تمكن نغولو كانتي من إنقاذ فريقه من التعثر بعد أن أحرز هدف اللقاء الوحيد أمام النجمة في الوقت بدل الضائع، واكتملت استعدادات الاتحاد بعودة الثنائي رايكوفيتش حارس المرمى وكذلك القائد كريم بنزيما، كما يبرز في الاتحاد المدافع دانيلو بيراير وثنائي الوسط كانتي وفابينيو وثلاثي المقدمة موسى ديابي وحسام عوار وستيفن بيرجوين.ويتفوق النصر تاريخياً على الاتحاد بفوز واحد في دوري المحترفين، إذ التقى الفريقان في 34 لقاء، تمكن النصر من الفوز في 13 مباراة، فيما فاز الاتحاد في 12 مباراة، وظهر التعادل في 9 لقاءات، واستطاع هجوم النصر تسجيل 57 هدفاً، فيما سجل هجوم الاتحاد 48 هدفا.قبل المواجهة المرتقبة:- التقى الفريقان في 34 لقاء.- فاز النصر في 13 مباراة.- فاز الاتحاد في 12 مباراة.- التعادل الفريقان في 9 لقاءات.- سجل النصر تسجيل 57 هدفاً.- سجل هجوم الاتحاد 48 هدفا.