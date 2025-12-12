كشفت ابنة شقيقة الفنان المصري طارق الأمير لـ«عكاظ» آخر المستجدات الصحية لحالته، مؤكدة أنه لا يزال فاقد الوعي داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات في القاهرة، بعدما دخل في غيبوبة تامة خلال الأيام الماضية.

متابعة نقابية للحالة

وأوضحت أن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، وأعضاء النقابة يتابعون حالته الصحية بشكل مستمر، في ظل القلق الذي يحيط بوضعه الصحي.

تحسن في الوظائف الحيوية

وأشارت إلى وجود تحسن تدريجي في الوظائف الحيوية للفنان، مؤكدة أن الفريق الطبي يواصل بذل أقصى جهوده، إلا أن خطة العلاج الكاملة لم تُحدد بعد بانتظار استقرار الحالة.

وعكة مفاجئة وتوقف القلب

وكان طارق الأمير قد نُقل إلى العناية المركزة إثر وعكة صحية خطيرة أدت إلى توقف عضلة القلب لمدة 18 دقيقة، وترافق ذلك مع توقف في وظائف الكلى، قبل أن يتمكن الأطباء من إنعاشه وإعادة النبض.