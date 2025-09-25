التعاون ينجو من أمواج الخليج

واصل فريق التعاون سلسلة انتصاراته بالفوز على مضيفه الخليج بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في افتتاحية لقاءات الجولة الرابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين.شهد اللقاء بداية قوية لفريق الخليج، إذ سدد مراد هوساوي كرة قوية مرت بجوار المرمى، ومن ثم سدد جوشوا كينغ كرة قوية ارتطمت بالعارضة، وواصل الخليج ضغطه وسدد باولو فيرنانديز وذهبت كرته لخارج الملعب، ورد التعاون بهجمة منظمة ولعب مارتينيز كرة عرضية أبعدها دفاع الخليج، ومن ثم مرر سلطان مندش كرة رائعة للمنطلق مارتينيز الذي لعبها أرضية لكنها ارتطمت في القائم، وعاد فيرنانديز ليسدد كرة قوية أبعدها الحارس مايلسون بصعوبة لركلة زاوية، وتألق مايلسون مجدداً بعد أن تصدى بقدمه لكرة ماسوراس، وتمكن التعاون من تسجيل الهدف الأول عن طريق موسى بارو بعد عرضية عالية من فلافيو لم يتمكن سعيد آل حمسل من إبعادها لتصل لموسى بارو الذي سددها أرضية قوية لتسكن الشباك كهدف أول للتعاون (د: 87)، لينتهي اللقاء بفوز التعاون بهدف دون مقابل.وبهذه النتيجة يحقق التعاون فوزه الثالث على التوالي ويصل للنقطة التاسعة، وسيلاقي في الجولة القادمة ضيفه ضمك يوم الأحد الموافق 19 أكتوبر، فيما تلقى الخليج الخسارة الثانية على التوالي وتجمد رصيده عند 6 نقاط، وسيواجه ضيفه الرياض في الجولة القادمة.