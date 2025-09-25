أكد جاهزية بنزيما للمباراة.. بلان: النصر مختلف عن الموسم الماضي بعد تغييرات المدرب واللاعبين

أكد المدير الفني لفريق الاتحاد لوران بلان جاهزية فريقه لمواجهة النصر غدا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين (روشن)، على ملعب الإنماء بجدة.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، وقال: «إن إعداد فريقي جاء بشكل مميز بعد مباراة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الوحدة»، مشيرا إلى أن بعض اللاعبين حصلوا على راحة، فيما شارك آخرون، قبل أن يكتمل عقد الفريق في الحصة التدريبية الأخيرة. وأضاف: «أرحت اللاعبين عن مواجهة الوحدة، واليوم هو الأهم بالنسبة لي بمشاركة جميع اللاعبين، إذ إن الاستعداد رائع، وكريم بنزيما سيكون حاضرا في المواجهة يوم غد».وحول مواجهة النصر، قال بلان: «أعرف المدرب جيسوس جيدا، والمباراة ستكون قوية، كما أن النصر مختلف عن الموسم الماضي بعد التغييرات في المدرب واللاعبين، والفريقان سيستفيدان من هذه المباراة قبل خوض منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين».وتُعد مواجهة الاتحاد والنصر إحدى قمم الجولة الرابعة، إذ يترقبها جمهور الكرة السعودية لما تحمله من ندية وإثارة بين فريقين يتنافسان على الصدارة.