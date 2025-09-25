الرياض تستضيف الحفل.. اتحادي وهلالي يقتحمان قائمة «الآسيوي»

يستضيف الاتحاد السعودي لكرة القدم في الـ16 من أكتوبر القادم، النسخة الـ29 من الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لعام 2025 في العاصمة الرياض، لينضم هذا الحدث لسلسلة الفعاليات الرياضية الكبرى التي تحتضنها المملكة.ويقام الحفل الذي تستضيفه الرياض لأول مرة في مركز الملك فهد الثقافي للمؤتمرات، إذ سيُكرم 20 فائزا في فئات متنوعة، تشمل أفضل اتحاد، وأفضل لاعب، وأفضل مدرب، إضافة إلى جوائز فردية وجماعية تحتفي بإنجازات أبرز نجوم اللعبة ومسؤوليها في القارة.وكان الاتحاد الآسيوي أعلن اليوم، القائمة النهائية للمرشحين لجائزة الاتحادات الأهلية، التي ضمت ترشح الاتحاد السعودي لكرة القدم لجائزة أفضل اتحاد آسيوي، إلى جانب اتحادي إيران واليابان، إضافة لجائزة رئيس الاتحاد الآسيوي للواعدين، كما أعلن الاتحاد الآسيوي القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجوائز أفضل لاعب في آسيا وأفضل لاعب شاب، التي ضمت لاعب المنتخب السعودي وفريق الهلال سالم الدوسري، ولاعب المنتخب السعودي وفريق الاتحاد حامد يوسف.وستسبق حفل الجوائز إقامة مؤتمر مؤسسة «حلم آسيا» بنسخته الأولى يوم 15 أكتوبر الذي يستعرض مبادرات الاتحادات الآسيوية في دعم المجتمعات وتعزيز القيم الرياضية، تأكيدا لالتزامها بمبادئ المسؤولية الاجتماعية.كما يشهد برنامج الاستضافة اجتماعا لأعضاء وأمناء الاتحاد الآسيوي خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر، لمناقشة أبرز المواضيع المتعلقة بإستراتيجيات كرة القدم وتطويرها.من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل عن فخره باستضافة هذا الحدث، الذي يأتي بفضل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، والاهتمام والمتابعة المستمرة من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل الذي يعمل على تسخير جميع الإمكانات لاستضافة مثل هذه الأحداث الكبرى.وأكد المسحل أن ترشح الاتحاد السعودي لجائزتين مع ترشح قائد المنتخب ونادي الهلال سالم الدوسري، وحارس مرمى نادي الاتحاد حامد يوسف لجائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب دليل الدعم الكبير الذي تشهده كرة القدم السعودية؛ امتدادا للتطور على مستوى المواهب الوطنية، والبرامج الفنية، وثمرة التعاون المشترك مع الأندية.وأضاف المسحل أن استضافة هذا الحدث تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين الاتحادين السعودي والآسيوي ودعم مكانة المملكة وجهة رائدة للأحداث الرياضية الكبرى، مرحباً بضيوف الحفل ومتمنياً لهم التوفيق.وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد حصل على جائزة المساهمة المميزة في حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الـ28 الذي أقيم العام الماضي في جمهورية كوريا الجنوبية.